ＲＯＸＸがこの日の取引終了後、採用支援サービス「ＺキャリアＡＩ面接官」がみずほフィナンシャルグループのキャリア採用活動に導入されることになった発表した。「ＺキャリアＡＩ面接官」は採用活動の一部をＡＩによって代替し、面接工数の削減や選考リードタイム短縮を実現するサービス。なお、金融機関への採用は今回が初めてとなる。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む