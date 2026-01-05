サンフレッチェ広島は5日にGKヒル袈依廉、MF新井直人、DF山崎大地との明治安田J1百年構想リーグの契約更新を発表した。ヒルは昨年の公式戦で出場がなく、新井はリーグ戦で27試合4得点。山崎はリーグ戦3試合に出場した。