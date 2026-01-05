ファジアーノ岡山は5日、2026シーズンに着用するユニフォームを発表した。会社設立20周年の節目となる今シーズンのユニフォームにはオリジナル記念ロゴを左裾に配置。メインデザインは岡山の県木であるアカマツから着想を得たもので「針葉掛特有のシャープな葉の形から、よりアグレッシブに戦う決意を表現」したとしている。クラブは昨年のJ1初挑戦を踏まえて「"新章の開幕”から、“真の始動”へ」と銘打ち、「J1の舞台で刻