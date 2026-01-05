奈良クラブは5日、明治安田J2・J3百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表した。新ユニフォームは中央に市松文様、袖や横にポリゴンデザインを配置したもので「伝統を守りつつ進化を求めるクラブの意思をユニフォームで表現しました。華美なモチーフに頼らず、シンプルで洗練されたウェアになっています」と説明した。模様やデザインは「通常は肩と胴で配色を分けるところを、胴の途中で柄を分断しています。上着を羽