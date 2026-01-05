巨人・泉口友汰選手が4日、トークショーに臨み、岡本和真選手の移籍についてコメントしました。泉口選手にとって、岡本選手は自主トレをともにするほどの「師弟関係」にあります。そんな岡本選手のメジャー移籍について、「メジャーに興味ない」としながらも、「和真さんが行かれたということでブルージェイズファンになろうと思います」とコメント。師匠への愛を語りました。岡本選手は5日にブルージェイズと契約合意。契約は4年6