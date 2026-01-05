伊勢神宮を参拝後、年頭の記者会見をする高市首相＝5日午後、三重県伊勢市高市早苗首相は5日、三重県伊勢市で年頭の記者会見に臨み、社会保障と税の一体改革を与野党で議論する「国民会議」を今月中に設置する方針を表明した。23日召集予定の通常国会に向け「日本維新の会との連立合意を基礎としつつ、国民民主党をはじめとする野党にも協力を呼びかけていく」と明言した。早期の衆院解散には慎重姿勢を示した。国民会議には、