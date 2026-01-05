連合の芳野友子会長連合の芳野友子会長は5日、東京都内での記者会見で、国民民主党の連立政権入りを容認しない意向を示した。支援している立憲民主党と国民が、与野党に分かれることは看過できないとする従来の見解に触れ「考え方は変わっていない」と述べた。「与野党が切磋琢磨し、国会審議を尽くすことが重要。立民と国民が野党の立場で政権に対峙する体制が必要だ」と強調。国政選挙を巡り「候補者調整を引き続き両党に要