日経平均株価は去年の年末より1500円近く上昇して新年最初の取引を終えました。日経平均株価の終値は去年の年末より1493円高い5万1832円でした。【映像】日経平均1500円近く上昇 ベネズエラ情勢影響見られず先週末のアメリカ市場でAI・半導体関連銘柄が上昇したことを受けておよそ2カ月ぶりの高値水準となりました。心配されていたベネズエラ情勢による影響は見られず、午後に入って海外市場での堅調な取引が確認されると、