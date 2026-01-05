「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）横綱審議委員会（横審）による稽古総見が５日、東京・両国国技館の相撲教習所で行われ、横綱豊昇龍（２６）＝立浪＝が新大関安青錦（２１）＝安治川＝と相撲を取り、１０番で７勝３敗の内容で、苦手克服への手応えをつかんだ。大関、横綱による申し合い。横綱大の里は加わらなかったが、琴桜には５勝２敗。この日参加した関取衆で最多の１７番で１２勝５敗。「上位陣とやってい