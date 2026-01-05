【桐蔭学園―大阪桐蔭】後半、１５―１４と逆転のトライを喜が決め、喜ぶ桐蔭学園フィフティーン＝花園ラグビー場（立石祐志写す）第１０５回全国高校ラグビー大会は５日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で準決勝が行われ、６度目の頂点を狙う桐蔭学園（神奈川第１）が大阪桐蔭（大阪第３）を２４─２１で破り、３大会連続１１度目の決勝進出を果たした。前半を１０−０で折り返した桐蔭だが、激しい攻防が続いた後半２６分