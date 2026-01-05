2026年の年頭にあたり、日本ヒューレット・パッカード 代表執行役員社長の望月弘一氏は年頭所感として、以下を発表した。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。旧年中に皆様から賜りましたご支援、ご厚情に深く感謝申し上げます。HPEは、ネットワーキング、クラウド、AIを主軸とするテクノロジーパートナーとして、多様な業種・業界のお客様に支えられながら、昨年10周年という節目を迎えました。この10年間、日本を含む世界の産業界