女優の筧美和子（３１）が５日、自身のインスタグラムを更新。個人事務所「ｓｕｉ」を立ち上げることを報告した。筧は「このたび、２０２６年よりこれまでお世話になってきたプラチナムプロダクションとは業務提携という形に移行し、新たに個人事務所『ｓｕｉ』を立ち上げることとなりました」と記し、「これまで多くの学びと経験を与えてくださったプラチナムプロダクション、そしてこれから自分自身のペースで大切に育ててい