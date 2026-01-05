アニメ『かぐや様は告らせたい』シリーズの完結編の制作が決定いたしました。原作者・赤坂アカによる完全書き下ろし原案にて鋭意制作中であることが明かされ、特報が解禁された。【動画】完全新作で制作！劇場版アニメ『かぐや様は告らせたい』完結編特報原作者の赤坂アカは「かぐや様はたくさんの人と作り上げた、人と物を作る楽しさに気づくきっかけをくれた作品でした。アニメチームの皆様とはずっと、アニメ化ではなく、