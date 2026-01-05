◆全国高校ラグビー▽準決勝桐蔭学園２４―２１大阪桐蔭（５日・花園）準決勝第２試合は、桐蔭学園（神奈川第１）が大阪桐蔭（大阪第３）を破り、史上６校目の３連覇に王手をかけた。前半、桐蔭学園がＷＴＢ鈴木豪（３年）の先制トライなど、２トライを奪い、１０―０で折り返した。後半、大阪桐蔭はＷＴＢモレノ経廉サンダー（３年）のトライ（Ｇ）で反撃の口火を切る。さらに、モレノのキックで敵陣ゴール前まで迫ると、