女優でモデルの蒔埜（まきの）ひなが、２月１２日に初写真集「蒔埜ひな１ｓｔ写真集環の光」を発売する。２０２４年に７月に芸能界デビューし、春高バレーに出場した経験を生かした「バレーあるある」がＳＮＳで話題となっている蒔埜の一冊。沖縄で撮影を行い、ビーチや水牛とのふれ合いで見せる無邪気な笑顔が輝く作品となった。ランジェリーカットにも挑戦。大人の艶やかさも表現しており、場面ごとに変わる表情の変化も