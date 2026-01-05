ミュージシャンでタレントのDAIGOが4日、自身のインスタグラムを更新。同日スタートしたNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」に斎藤義龍役で出演したことを振り返った。 【写真】ちょんまげ＆ヒゲでウィッシュ！ポーズも決まってます 「豊臣兄弟に出演させていただきました！」と投稿。「いろんな感想があって嬉しかった！」と記し、「誰かわからなかった、声出すとDAIGO、意外とよかった、競馬の予想外した時の怒