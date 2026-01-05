龍泉寺岡山・北区下足守4日 岡山市の寺で4日、新年恒例の空手の寒稽古が行われました。 岡山市の龍泉寺で空手の寒稽古をしたのは、極真会館水口道場です。小学生以上の約70人が参加しました。 滝に打たれて心身を清め2026年1年の目標を立ててもらおうと、水口道場は毎年新年に寒稽古をしています。 （小学3年生）「寒かったです。とっても」 （小学6年生）「今年はもっと頑張りたいなって考えながら（