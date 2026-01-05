今日5日は北海道や東北の日本海側、北陸を中心に雪雲が流れ込んでおり、積雪の増加している所があります。明日6日にかけても、日本海側では降雪量が多くなる見込みで、吹雪や積雪による交通への影響や、なだれ、落雪などに注意が必要です。日本海側で積雪増加引き続き大雪に注意・警戒今日5日、日本付近は冬型の気圧配置となっており、北海道から北陸にかけての日本海側を中心に雪雲が流れ込んでいます。積雪が増加している所も