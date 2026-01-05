日本テニス協会は5日、男子国別対抗戦デビス杯でオーストリアと対戦する予選1回戦（2月6、7日・東京有明コロシアム）の日本代表を発表し、元世界ランキング4位の錦織圭（ユニクロ）ら5選手が名を連ねた。ほかに望月慎太郎（木下グループ）西岡良仁（ミキハウス）綿貫陽介（SBCメディカルグループ）柚木武（イカイ）を選出した。オンライン会見に臨んだ添田豪監督は「ランキングを重視した選考」とした上で、錦織については「戦