充電中の電気自動車（EV）＝2023年11月、ベルギー・ドロゲンボス（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）は、小型で手頃な電気自動車（EV）の普及を促す新制度を創設する。域内で生産する小型EVを対象に、購入や維持にかかる費用を軽減する方針だ。EVの関連産業を育てる狙いがあり、日本の企業戦略にも影響しそうだ。新制度は行政機関の欧州委員会が提案した。対象は全長4.2メートルまでの小型EVで、日本の小型