FC東京の長友＝東京都小平市サッカー日本代表として単独最多となる5度目のW杯メンバー入りを目指す長友佑都（39）＝FC東京＝が5日、東京都小平市で取材に応じ「人生最大の勝負の年だ。自分の目標を達成できるかどうかで、今後の人生も変わってくる。全身全霊で戦いたい」と2026年の決意を語った。FC東京との契約期間は6月までで「先のことは考えていない。W杯の後にまた自分の気持ちを整理して決められれば」と説明。「FC東京