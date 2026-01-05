中国電力の中川社長は、地域に産業を誘致し持続的な社会基盤をつくるなど2026年の目標を語りました。中川社長は新年の挨拶でおよそ1年前に再稼働した島根原発2号機などにふれ、2026年は低炭素エネルギーの安定供給や、それをもとにした新たな産業の誘致に力を入れたいと語りました。■中国電力 中川賢剛 社長「2026年の挑戦として、エネルギー・ソリューションで地域をリードする。豊かなくらしとまち