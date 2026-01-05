広島県内の多くの企業や官公では1月5日が仕事始めとなり、県庁でも通常業務が始まりました。2025年は新たな知事が就任した県庁。カキの大量死などの問題に向き合う農林水産局では、職員たちが動画で配信された横田知事の年頭あいさつに耳を傾け、気持ちを新たにしました。■横田美香知事「難しい対応を模索していかなければならない課題も多いですが、スピード感を持って実現していきましょう。」■農林水産総務課浅岡