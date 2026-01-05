6日、県内は冬晴れの一日。薩摩地方は青空が広がり、にわか雨の心配はなさそうです。大隅地方も一日晴れ、朝晩の寒暖差が大きく服装選びに注意が必要です。種子屋久地方は朝から日中にかけて晴れ、夜は星空が広がる見込みです。奄美地方は朝まで雨の可能性があり、日中は曇り空が続きます。週間予報では、7日（水）以降も晴れ間が多く、寒さは続きそうです。（詳しくは動画をご覧ください）