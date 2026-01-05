プロ野球・巨人の森田駿哉投手が5日、ジャイアンツ球場で報道陣の取材に応じ、同学年の岡本和真選手のブルージェイズ入りを祝福しました。 「なんか普通に打ちそうですよね。こっちと変わらないぐらい打ちそうです。ホームランとかはわかんないんですけど。やっぱり率も残せそうですし、守備がうまいんで。なんか1年間通してずっと出そうな。メジャー行ったことないんでわかんないですけど・・・ブルージェイズ、今年のワールドシ