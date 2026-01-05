日本テレビ系「１億人の大質問！？笑ってコラえて！新春特大スペシャル」が３日に放送された。この日は、所ジョージ、明石家さんまが「ダーツの旅！」で大分県玖珠町をめぐった。さんまは、民家を訪問し、コタツで暖を取りつつ超リラックス。一般男性とタイミングを合わせながら往年のギャグ「ホンマや！」をコラボで披露して爆笑した。男性は、大物芸人とのまさかの即興タッグに感激して思わず号泣。所は「なに泣いてんだ