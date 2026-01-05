水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、女性が以前、人間関係をめぐるトラブルを抱えていて、警察に相談していたことがわかりました。【映像】現場の様子先月、水戸市のアパートの一室で、ネイリストの小松本遥さん（31）が、首を刃物で刺されるなどして殺害されました。警察によりますと、小松本さんは妊娠していて、体には、腹を守るためについたとみられる傷など数十カ所のあざや傷がありました。その