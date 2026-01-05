お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が5日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYOUはこれから！Everyday」（月〜金前10・00）に出演。昨年大みそかの「NHK紅白歌合戦」について語った。あいはらは「去年の年末の話していいですか」と語り出し「紅白、見られました？」と話題が紅白歌合戦に移った。そこで「いろんな問題ありますけども、郷（ひろみ）さんが去年で卒業なんです。確かに歌の尺は若干長かったし、