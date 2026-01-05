５日午前７時半頃、川崎市多摩区三田で、通行人の女性から「馬が徘徊（はいかい）している」と１１０番があった。馬は近くの明治大生田キャンパスから逃げ出しており、付近の路上をうろついてから、通報の約２０分後に自ら同キャンパスに戻った。けが人や物損などの被害はなかった。神奈川県警多摩署によると、馬は馬術部が飼育していたが、同キャンパス内の厩舎（きゅうしゃ）から逃げ出し、付近の路上を徘徊した。同署のパト