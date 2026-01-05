Uターンラッシュがピークを迎え、混雑するJR東京駅の新幹線ホーム＝3日JR旅客6社は5日、年末年始期間（2025年12月26日〜26年1月4日）の新幹線と在来線特急などの主要線区を利用したのは前年度比5％増の1371万人だったと発表した。記録が残る1991年度以降で、1日当たりの利用者数が過去最多。列車の増発や旅行需要が旺盛だったことが影響したとみられる。JR各社によると、東海道新幹線は前年度比7％増の441万5千人に上った。4日