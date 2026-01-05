ホンダは5日、半導体不足で完成車の生産を止めている中国工場の再開を2週間延期し、19日からの再開を目指すと明らかにした。中国の国有大手、広州汽車集団との合弁会社の工場で、昨年12月下旬から停止。5日の稼働再開を目指していたが、半導体不足の影響が長引いているもようだ。埼玉製作所（埼玉県寄居町）と鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）は予定通り5、6日の2日間停止し、7〜9日には従来の計画より生産量を減らす。ホンダは昨