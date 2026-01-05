「ボート、競輪記者コラム仕事・賭け事・独り言」２０２６年が幕を開けた。今年も特定の競技にこだわらず、視野を広く持って取材をしていきたい。今年はどん底からの巻き返しを目指すトップレーサーに注目。競輪は北井佑季（３５）＝神奈川・１１９期・Ａ１、ボートは毒島誠（４１）＝群馬・９２期・Ｂ２＝だ。北井はＳ級Ｓ班として２５年をスタートしたが、２月にドーピング違反が発覚。あっせん停止や選手会からの出場自