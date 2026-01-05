日本マクドナルドは、サクサクのパイ生地に、相性抜群のクリームをたっぷり詰めた大人気ホットスイーツ「とろけるホットパイ」から、昨年好評を得た「生チョコクリームパイ」に加え、初登場の「塩キャラメルアーモンドパイ」を、1月7日から全国のマクドナルド店舗で期間限定販売する。左から：「塩キャラメルアーモンドパイ」「生チョコクリームパイ」「塩キャラメルアーモンドパイ」は、「とろけるホットパイ」シリーズで史上初と