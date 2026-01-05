2025年の大晦日、茨城・水戸市加倉井町のアパートに住むネイリストの小松本遥さん（31）が殺害された事件で、小松本さんは2015年と2017年にあわせて3回、人間関係のトラブルで警察に相談していたことがわかりました。警察はトラブルの内容を明らかにしていませんが、「必要な対応を行い終結した」としています。また、小松本さんは午後5時前、外出先から夫に「今から帰る」と電話で話した後、午後7時過ぎに血を流して倒れているの