いつも感情の安定している人は何をしているか。カウンセラーの藤本梨恵子さんは「『自分に厳しく、他人に優しく』は悪手だ。自分に対する思いやりを持っている人の方が、他人に優しく、感情のコントロールができ、目標も達成でき、健康でいられる」という――。※本稿は、藤本梨恵子『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／howtogoto※写真はイメージです -