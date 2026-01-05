部下と良好な関係を築く秘訣は何か。戸板女子短期大学服飾芸術科の安東徳子教授は「距離を縮めようと、自虐ネタを披露したり、若者言葉を取り入れたりする人がいる。良かれと思って発した言葉が、残念ながら逆効果になるケースがある」という――。■薄毛自虐に部下が密かに思っていること「一言で言うと、面倒くさいです。ああいうことを言ってくる上司って」そう淡々と言うのは20代の女性Aさん。短大の教え子で、都内のホテル関