バンダイスピリッツは、「一番くじ ワンピース MONKEY.D.LUFFY−冒険の記憶と未来への航路−」(1回790円)を2026年5月2日より順次発売することを発表した。1月5日には、A〜D賞とラストワン賞の内容が公開されている。○A賞 モンキー・D・ルフィ 魂豪示像(全1種)○B賞 モンキー・D・ルフィ MASTERLISE(全2種・選べない)○C賞 モンキー・D・ルフィ 海賊王に俺はなる!!!! Revible Moment(全1種)○D賞 モンキー・D・ルフィ ギア5 ONDIME