サッカーJ1のアビスパ福岡が2026年1月5日、「コンプライアンスに抵触する行為」を理由に、金明輝監督との契約を1月4日付で解消したと発表した。SNSでは、25年1月をもってクラブのスポンサー契約を終了した、めんたいこ製造販売「ふくや」（本社・福岡市）の判断に注目が集まっている。「コンプライアンスに抵触する行為が確認された」アビスパ福岡は公式サイトを通じ、「金 明輝 監督 との契約解消について」との声明を発表し、今