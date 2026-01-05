持ち帰り弁当「Hotto Motto(ほっともっと)」は、1月6日から「カニクリームコロッケ弁当」の販売を開始する。2025年の年明けにも販売した商品で、“冬のごちそう洋食メニュー”として今年も登場する。販売価格は税込590円。カニクリームコロッケは鳥取県境港産の紅ズワイガニを使ったもので、単品販売も行う。また、ミニハンバーグやナポリタンをセットした「カニコロバラエティ弁当」税込660円など、惣菜と組み合わせた弁当3種も同