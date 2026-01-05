あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ブロック解除」の略語は？「ブロック解除」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ブロ解」でした！一度ブロックしてすぐに解除することで、特定の相手とのフォロー関係を強制的に解消するためのテクニ