北朝鮮は、金正恩総書記の立ち合いの下、極超音速ミサイルの発射訓練を実施し、核戦力の高度化を改めて誇示した。朝鮮中央通信は5日、前日に平壌市歴浦区域で北東方向に向けて極超音速ミサイル発射訓練を行ったと報じた。同通信によると、発射されたミサイルは約1000キロメートルを飛行し、日本海上に設定された目標を打撃したという。金正恩氏は訓練を視察し、「戦略的攻撃手段の常時動員性とその致命性を敵対勢力に繰り返し認識
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. あさこ スタッフをガチ注意
- 2. 独身税 多すぎる負担の重大責任
- 3. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
- 4. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
- 5. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
- 6. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
- 7. 高校のトイレで暴行? 動画が拡散
- 8. バッテリー膨張 Switchが話題
- 9. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
- 10. 暴力動画が拡散 加害生徒を聴取
- 1. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
- 2. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
- 3. バッテリー膨張 Switchが話題
- 4. 暴力動画が拡散 加害生徒を聴取
- 5. 自宅敷地に入った男児を暴行か
- 6. 生徒暴行「被害者最優先で守る」
- 7. ネイリスト 31日殺害にこだわり?
- 8. サウナ火災 立入検査に店側遅刻
- 9. 消防職員が男児を首絞めビンタか
- 10. 安野貴博党首の資産額 妻も困惑
- 1. 大阪の「中華街構想」に住民恐怖
- 2. 終電で転落 20歳で手足3本失った
- 3. ベネズエラ攻撃、認めれば中国に台湾への武力行使を正当化する口実に…日本政府は対応に苦慮
- 4. 参政党と高市氏 外国人巡る違い
- 5. 母子4人死亡事件 父親は憔悴か
- 6. 石破氏の「偏愛トーク」を直撃
- 7. 認知症グレー Uターンできる割合
- 8. 性行為せず出産 友情婚のリアル
- 9. 2社引けず…一番マグロ5億円超に
- 10. 子どもの学力 算数分野で異変か
- 1. バラバラに…クマ舐めた末路 米
- 2. 習近平氏 中韓は「日本に勝利」
- 3. 北朝鮮「野獣的な本性」と米批判
- 4. 韓国の女性芸人 車内で性行為か
- 5. 米大統領が領有に意欲 丁は反発
- 6. トランプ氏、コロンビアへの軍事行動を示唆 ベネズエラへの攻撃に続き
- 7. 韓国の「国民的」俳優が死去
- 8. 麻薬、ベネズエラ経由はわずかか
- 9. 中国、攻撃直前の面会説明せず
- 10. 中国の模型列車 時速800キロに
- 1. 独身税 多すぎる負担の重大責任
- 2. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
- 3. 「450万返せ」→支払い義務なし
- 4. 「コメは儲かる」と新規参入も
- 5. 教育熱心な親ほど大学受験で失敗
- 6. 定年退職vs2年再雇用 お得なのは
- 7. iPhone巡り「棚ボタ」の日本企業
- 8. 福岡への移住 東京よりお得は嘘?
- 9. 東京エレクトロン追起訴 台湾
- 10. 子ども1人で外出できず 米の治安
- 1. チャンピオンがAmazonで50%OFFに
- 2. アンダーアーマーが最大47%OFFに
- 3. 台湾TSMC 2nmプロセス半導体量産
- 4. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
- 5. 医薬品やサプリなどが最大61%OFF
- 6. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
- 7. パタゴニアのフリースは、抜群の出来栄え。着回し度がアップするよ
- 8. 新ミッドレンジスマホ「POCO M8 5G」と「POCO M8 Pro 5G」が発表！日本でもM8 5Gが1月8日18時に販売開始。発売キャンペーンも実施
- 9. KDDI初の3G・WiMAX対応Wi-Fi
- 10. 任天堂ゲーム機の歴史を振り返る
- 11. 一人旅美女が体験する異国での“監禁生活”―― 映画『ベルリンシンドローム』場面写真 大量解禁［ホラー通信］
- 12. iPhoneのキーボード入力をハッカーに送信、パスワード等を盗み出せるLightningケーブルが登場
- 13. Mac mini 安く買う方法を紹介
- 14. 日本製鉄の社長 年頭所感を発表
- 15. 対話AIキャラ「ポケとも」発表
- 16. 燃えにくい「準固体」モバイルバッテリー。日本メーカーから発売
- 17. Teslaのロボタクシー、車内喫煙や食べ物のシミで罰金。いくらなの？
- 18. 【世界のモバイル】複雑怪奇な日本のケータイ料金！不透明な″割引″は解決できるのか？
- 19. "Windows Phone 7"日本登場か
- 20. スマホに子守をさせる「スマホ育児」が物議、専門家が実態調査
- 1. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
- 2. 青学大・黒田のガッツポーズ、早大監督は理解「ゾーンに入っていたのでは」 大逆転直前の出来事
- 3. 真美子さんの鞄のブランド判明か
- 4. ウルフアロンがプロ2戦目で醜態
- 5. SANADA、新日本プロレスを離脱か
- 6. 棚橋弘至 Xで禁断の言葉をポスト
- 7. FC東京 新体制発表会で手応え
- 8. 全国高校サッカー選手権 敗退
- 9. 青学大・原監督、ポケットマネーの使い道に衝撃「このために…凄い人」 4年生へ「しっかり還元」
- 10. 高校サッカー「疑惑の判定」波紋
- 1. あさこ スタッフをガチ注意
- 2. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
- 3. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
- 4. 情報漏洩? TBS大慌ての深夜対応
- 5. 水戸・ネイリスト殺害「人間関係」警察に相談
- 6. やす子の「恩情つぶし」議論勃発
- 7. 違法サイト視聴で出演見合わせ
- 8. 「最弱のキムタク」に意外な反響
- 9. 漫画家「AIセクハラ投稿」を謝罪
- 10. 『鬼滅の刃』興収389億円突破 記録更新まで残り18.5億円
- 1. スキニー消えた…愛用者の選択肢
- 2. 乳がんになりやすい人 5つの特徴
- 3. なぜ今？スキニーパンツが再流行
- 4. 7キロ痩せた参鶏湯が美味すぎる
- 5. 突然の乳がん宣告 日常が激変
- 6. やはりユニクロのフリースが最強
- 7. インドネシアの珍獣 “コモドドラゴン” を見に行こう！
- 8. 留守番の母 ルンルン→寂しい
- 9. セルフでも簡単に！ 【ストレートアイロンの正しい使い方】
- 10. 「久しぶり〜！」って10歳差の義母登場!? 義父の再婚相手との相性最悪…！嫁としての正しい対応方法は？