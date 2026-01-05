今回、Ray WEB編集部はバイトがきっかけで起きた恐怖体験について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は居酒屋でバイトをしていて、いつもお店に来る常連さんがいます。しかし常連さんといっても、注文程度の会話のみ。ある日主人公が友だちと遊びに行き、その様子をSNSに投稿すると驚くような出来事が起きて……？なんとお店の常連さんがSNSの投稿を見て、主人公がいるところまで来てしまいました。なぜお店の常連さんは