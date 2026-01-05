米国がベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を軍事作戦で拘束・連行したと仮定した場合、同様の「首脳拘束」作戦を北朝鮮の金正恩総書記に適用することは現実的に不可能だとの分析が示された。韓国の独立系メディア「サンドタイムズ（ST）」が４日、北朝鮮専門家の見解として伝えた。記事によると、世宗研究所の鄭成長（チョン・ソンジャン）副所長は、米国が金正恩氏の排除や拘束に成功した場合、北朝鮮による核報復の可能性が極