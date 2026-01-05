妊娠が分かった途端、義父の“孫フィーバー”が暴走し始めた――。そんな状態に苦しめられたと語るのは、斉藤茉奈さん（仮名・30歳／主婦）。連日のアポなし訪問に加え、価値観の押しつけが止まらず、つわりの辛さもあいまって、心身ともに限界へ。そんな茉奈さんを救ったのは、意外な人物でした。◆「孫には俺と同じ名前をつけよう！」茉奈さんは、妊娠が分かってすぐの頃からずっと、義父の“孫フィーバー”に振り回されて