2025年4月、六代目山口組は神戸山口組などとの抗争を終結すると一方的に宣言した。約10日後、六代目山口組の司令塔だったナンバー2、高山清司若頭は新設ポストの相談役に就任、その後任には弘道会三代目会長である竹内照明若頭補佐が就任している。山口組は、今年、どう動くのか。溝口敦氏と鈴木智彦氏が語り合った。【前後編の前編】【写真】六代目山口組の司忍組長。ほか、神戸山口組の井上邦雄組長なども1年前に予想した通り