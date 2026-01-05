女優の松下奈緒、俳優の安田顕らが５日、都内で同日にスタートするフジテレビ・カンテレ系の連続ドラマ「夫に間違いありません」（月曜・後１０時）の制作発表に出席した。事故で死別したと思っていた夫が１年後に帰還することから始まるオリジナルのサスペンスドラマ。松下の夫役を演じた安田は、年末年始の過ごし方を尋ねられると「とにかくちゃんみなさんを見ている」と、大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦でのステージに大感動し