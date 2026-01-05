巨人、中日でバッテリーコーチを務めた西山秀二氏（58）が、片岡篤史氏（56）のYouTube「片岡篤史チャンネル」に出演。広島時代に口でミットの音を出させられた名投手の名前を明かした。打撃力を買われてプロ2年目シーズン中に南海から広島移籍。当初は内野手をやっていたが、ブルペンでは捕手も務めていた。3年目の練習日に当時のエース北別府学氏の球を受けることになった。その1球目でミットを“ポチョン”と鳴らすと北