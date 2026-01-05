◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝桐蔭学園24―21大阪桐蔭 （2026年1月5日東大阪市・花園ラグビー場 ）二転三転しながら17―21で迎えたノーサイド直前。6分間に渡り攻め続けた桐蔭学園は後半36分、ラックからの連続攻撃から最後はPR喜がゴールポスト下に飛び込み、激闘を制した。劇的なトライを決めた喜は報道陣に囲まれ「たまたまです。みんながボールを前に運んでくれたからです」と大粒の涙を流した。決勝戦の相