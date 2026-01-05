TBS系情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜後1・55）が、2025年の年間平均視聴率において、関東・関西・名古屋の3地区全てで同時間帯（NHK含む）トップの座を獲得したことが5日、分かった。特に番組制作局であるCBCテレビの名古屋地区では、3年連続で年間平均視聴率トップを獲得し、盤石の強さを見せつけた。さらに、関西地区では2021年3月の放送開始以来、初めて年間トップの快挙を成し遂げ、勢いが止まらない。