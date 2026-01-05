バスケットボール女子の皇后杯全日本選手権（日本バスケットボール協会主催、共同通信社共催）は5日、東京・駒沢体育館でファイナルラウンド1回戦が行われ、大学王者の東京医療保健大が滋賀銀行に71―47で快勝して2回戦に進んだ。Wリーグ勢では三菱電機が秋田銀行を109―87で、東京羽田は今治オレンジブロッサムを92―54で退けた。福岡大若葉高は北翔大を86―70で破った。白鴎大は福井工大福井高を104―58で、ミツウロコは江